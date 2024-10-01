Характеристики товара
Описание
Современная модель барного стула Dome в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.
Обивка из экокожи практичный вариант для мебели. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки позволяют разместить барный стул в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.
Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножка оснащена подножкой для удобного положения ног.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина525 мм
- Высота925/1140 мм
- Вес7.35 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки16.40 кг