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Стойка Парсон барная с полкой

Артикул: CH-049-761
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина400 мм

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