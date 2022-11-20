Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Высота840 мм
- Глубина400 мм
Стол круглый Klaus
Стойка Бремен 110
Стойка Бремен 220
Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге
Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый
Стол барный Virtuos D, орех/ белый
Стол барный Virtuos D, венге/ белый
Стол Грегори, черный
Барная стойка Парсон, столешница hpl
Стол Алера
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни
Стул барный Бомба красный
Стул Атлас барный
Стул барный ДИЖОН серый
Стул барный Дежавю Б
Стул барный Долтон дуб, тон шелковисто-матовое масло
Стул полубарный UNO, бархат зелёный / чёрный конус
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая