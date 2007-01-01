Характеристики товара
Описание
Стул барный Mist пластиковое сиденье, серо-голубой, ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес4.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Цветголубой, серый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки830 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет