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Барный табурет Россумс, черный

Артикул: CH-050-973
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина340 мм
  • Высота790 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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