Товар в корзине. Перейти
Барный табурет Россумс, бежевый - фото 1Барный табурет Россумс, бежевый - фото 2Барный табурет Россумс, бежевый - фото 3Барный табурет Россумс, бежевый - фото 4Барный табурет Россумс, бежевый - фото 5Барный табурет Россумс, бежевый - фото 6

Барный табурет Россумс, бежевый

Артикул: CH-050-945
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол раздвижной Кессел, массив-дуба
Стол раздвижной Кессел, массив-дуба
Следующий Барный табурет Россумс, коричневый
Стол раздвижной Кессел, массив-дуба

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1920/1870 мм
  • Глубина1020 мм
  • Высота770 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол с прямоугольной столешницей из МДФНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
47

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серыйНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
37

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
41

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
47

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синийНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
34

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
49

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный

Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
48

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ

Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
36

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное деревоНастоящее фото товара Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
30

Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево

Настоящее фото товара Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена
49

Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
458

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
41

Стул Аскона

Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
42

Стул Форум синий

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
54

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях

Стул офисный Сиана велюр розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
36

Стул офисный Сиана велюр розовый

Кресло для руководителей AV 168/1Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 168/1, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена
46

Кресло для руководителей AV 168/1

New
Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
5

Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый

Другие товары из раздела столы

Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от62 150
Оптовая цена
49

Стол Conti, бежевый глянец

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
50

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
38

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
43

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
34

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
41

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
40

Стол Geneva

Стол Лофт 81Настоящее фото товара Стол Лофт 81, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
37

Стол Лофт 81