Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1920/1870 мм
- Глубина1020 мм
- Высота770 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка
Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево
Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ
Стол Лидер 2
Стул Аскона
Стул Форум синий
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях
Стул офисный Сиана велюр розовый
Кресло для руководителей AV 168/1
Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый
Стол Conti, бежевый глянец
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Brick ST
Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300
Стол Asti Foto
Стол Vision
Стол Geneva
Стол Лофт 81