Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1920/1870 мм
- Глубина1020 мм
- Высота770 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
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Стол Petal D110
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Стол Veneto D110 стекло
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
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Стул Сильвия АРМ
Стол обеденный Кобург шампань
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Офисное кресло SN, серая сетка
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Стол Vision
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