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Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая - фото 1

Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая

Артикул: CH-057-889
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина120 мм
  • Вес0.130 кг
  • Материалпластик, силикон
  • Цветбелый

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