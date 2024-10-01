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Блюдо для морепродуктов «Бостон Сифуд энд Бар» - фото 1

Блюдо для морепродуктов «Бостон Сифуд энд Бар»

Артикул: CH-063-932
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес0.635 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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