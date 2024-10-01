Товар в корзине. Перейти
Салфетка сервировочная серебристая, серая - фото 1

Салфетка сервировочная серебристая, серая

Артикул: CH-063-746
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетка бежевая сервировочная
Фотография товара Салфетка бежевая сервировочная от компании ChiedoCover.
Следующий Кувшин «Бистро», диаметр 90мм
Фотография товара Кувшин «Бистро», диаметр 90мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • МатериалПоливинилхлорид
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Тапас», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Тапас», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая

8
В наличии 31 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь терракота», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь терракота»

8
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Новая Аквитания», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Новая Аквитания»

9
В наличии 458 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол, 400мл, стекло, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Хайбол, 400мл, стекло, оливковый

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5801
1 590 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см

5
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 264 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм

15
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Хани», фарфор, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Пепельница «Хани», фарфор, бежевый

9
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела сервировочные салфетки

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная

6
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, желтая, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, желтая, серая

15
В наличии 1152 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная бежевая

8
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка черная сервировочная , произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Салфетка черная сервировочная

5
В наличии 704 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная

6
В наличии 432 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная, красная

9
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная коричневая

10
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная серебристая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная серебристая, черная

13
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7059
170 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, прозрачный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, прозрачный, белый

15
В наличии 576 шт.

Товар в корзине

Салфетка сервировочная серебристая, серая
Салфетка сервировочная серебристая, серая
от 130
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Тапас», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Тапас», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая

8
В наличии 31 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь терракота», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь терракота»

8
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Новая Аквитания», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Новая Аквитания»

9
В наличии 458 шт.