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Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая - фото 1

Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-274
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина218 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке120 шт

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