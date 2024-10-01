Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота21 мм
- Диаметр255 мм
- Вес0.645 кг
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт»
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический
Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая
Пепельница «Карат», фарфор, белый
Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
Креманка «Джаззд Свирл» стекло
Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм
Стакан для коктейлей, 400мл, стекло, оранжевый
Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»
Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм
Блюдо сервировочное «Море»
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм
Блюдо сервировочное «Арбре»
Блюдо сервировочное «Бамвоо»
Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик
Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт»
Блюдо сервировочное «Макс»
Блюдо-полумесяц «Хелбмонд»
Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт»
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический
Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая
Пепельница «Карат», фарфор, белый