Товар в корзине. Перейти
Блюдо сервировочное «Арбре» - фото 1

Блюдо сервировочное «Арбре»

Артикул: CH-063-745
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо сервировочное прямоугольное «Фрэймс»
Фотография товара Блюдо сервировочное прямоугольное «Фрэймс» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм
Фотография товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина200 мм
  • Вес0.710 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический

5
В наличии 1152 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽

Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца с металлическим механизмом прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2507
3 490 ₽Оптовая цена

Мельница для перца с металлическим механизмом прозрачная

5
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 240мм

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Калипсо», длина 200мм

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда, десертов и закусок, стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Крышка для блюда, десертов и закусок, стекло, прозрачный

6
В наличии 97 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная красная, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная красная, черная

11
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Тарелка для пиццы, фарфор

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм

11
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от10 0509
10 990 ₽

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево

14
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела блюда сервировочные

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Вьюпоинт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 220
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Вьюпоинт»

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», произведённого компанией ChiedoCover
от3 970
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун»

10
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Ботаника», произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Блюдо сервировочное «Ботаника»

10
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм

11
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 700
Оптовая цена

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 400мм

15
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 060
Оптовая цена

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм

7
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Амеба»

12
В наличии
Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9 400

Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Дрифтвууд», произведённого компанией ChiedoCover
от17 240

Блюдо сервировочное «Дрифтвууд»

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-полумесяц «Хелбмонд», произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Блюдо-полумесяц «Хелбмонд»

6
В наличии

Товар в корзине

Блюдо сервировочное «Арбре»
Блюдо сервировочное «Арбре»
от 6 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический

5
В наличии 1152 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽

Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца с металлическим механизмом прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2507
3 490 ₽Оптовая цена

Мельница для перца с металлическим механизмом прозрачная

5
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 240мм

10
В наличии