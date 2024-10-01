Товар в корзине. Перейти
Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук» - фото 1Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук» - фото 2

Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»

Артикул: CH-063-788
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо сервировочное «Бамвоо»
Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо сервировочное «Патиссэри»
Фотография товара Блюдо сервировочное «Патиссэри» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина130 мм
  • Высота30 мм
  • Материалпластик
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Астория» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Астория», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Астория»

14
В наличии
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9309
5 390 ₽

Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм

15
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Сливочник «Пион» фарфор 90 мл, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Пион» фарфор 90 мл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Сливочник «Пион» фарфор 90 мл, розовый

8
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный

6
В наличии 208 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник порционный, сталь нержавеющая 37 мл, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽

Молочник порционный, сталь нержавеющая 37 мл, металлический

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания керамика

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пинки» керамика 300 мл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пинки» керамика 300 мл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Пинки» керамика 300 мл, серый

15
В наличии 56 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Лонгшамп», 230мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Лонгшамп», 230мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Лонгшамп», 230мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 120 шт.

Другие товары из раздела блюда сервировочные

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Фрост», произведённого компанией ChiedoCover
от6 720

Блюдо сервировочное «Фрост»

10
В наличии
Фотография товара Блюдо сервировочное «Море» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Море», произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Море»

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 130
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм

11
В наличии 150 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Джейд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Джейд», произведённого компанией ChiedoCover
от4 140
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Революшн Джейд»

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 500мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 470
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 500мм

15
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Терра Грей», произведённого компанией ChiedoCover
от1 430

Блюдо сервировочное «Терра Грей»

14
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Лайн», произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Блюдо сервировочное «Лайн»

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 350
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное для канапе квадратное, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Блюдо сервировочное для канапе квадратное, стекло

7
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»
Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»
от 800
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Астория» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Астория», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Астория»

14
В наличии
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9309
5 390 ₽

Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм

15
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Сливочник «Пион» фарфор 90 мл, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Пион» фарфор 90 мл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Сливочник «Пион» фарфор 90 мл, розовый

8
В наличии 102 шт.