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Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм - фото 1Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм - фото 2

Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм

Артикул: CH-063-752
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина150 мм
  • Вес0.935 кг
  • Материалстекло
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

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