Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина150 мм
- Вес0.935 кг
- Материалстекло
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Мельница для перца «Фиджи»
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный
Бокал для вина «Аллегресс», 0.42л
Тарелка десертная «Эвридэй», стекло
Чашка бульонная «Прага», белый фарфор
Ящик для подачи дуб
Салфетница ажурная сталь
Тарелка глубокая «Пикник»
Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный
Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм
Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм
Блюдо сервировочное «Кратер»
Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм
Блюдо сервировочное «Бамвоо»
Блюдо сервировочное «Лайн»
Блюдо сервировочное для канапе
Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик
Блюдо сервировочное «Дрифтвууд»
Блюдо сервировочное «Фрост», ширина 340мм
Мельница для перца «Фиджи»
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный
Бокал для вина «Аллегресс», 0.42л
Тарелка десертная «Эвридэй», стекло