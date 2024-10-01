Блюдо сервировочное «Патиссэри»
Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм
Блюдо сервировочное «Марин»
Блюдо сервировочное «Вьюпоинт»
Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм
Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм
Блюдо сервировочное «Кунстверк»
Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея»
Блюдо сервировочное «Фрост»
Блюдо сервировочное «Море»
Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун»
Блюдо сервировочное «Рока»
Блюдо сервировочное «Революшн Гранит»
Блюдо сервировочное овальное «Проотель»
Блюдо сервировочное «Кратер»
Блюдо сервировочное «Ботаника»
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 600мм
Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм
Блюдо сервировочное «Сервинг трэй»
Блюдо сервировочное «Революшн Джейд»
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 500мм
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм
Блюдо сервировочное прямоугольное «Фрэймс»
Блюдо сервировочное «Арбре»
Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм
Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 400мм
Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм
Блюдо круглое «Кейрвейр»
Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм
Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм
Блюдо сервировочное «Амеба»
Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм
Блюдо сервировочное «Терра Грей»
Блюдо сервировочное, ручная работа
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм
Блюдо сервировочное «Бамвоо»
Блюдо-полумесяц «Хелбмонд»
Блюдо сервировочное «Фрост», ширина 340мм
Блюдо сервировочное «Дрифтвууд»
Блюдо сервировочное «Макс»
Блюдо сервировочное для канапе квадратное, стекло
Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм
Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт»
Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм
Блюдо сервировочное «Карактэр»
Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик
Блюдо сервировочное стекло
Блюдо сервировочное «Бэнд»
Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»
Блюдо сервировочное для канапе
Блюдо сервировочное «Амеба», ширина 290мм
Блюдо сервировочное «Клиа»
Блюдо сервировочное «Лайн»