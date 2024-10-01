Блюда сервировочные

Сервировочные

Сервировочные

54 товара
Обеденные

Обеденные

157 товаров
Глубокие

Глубокие

65 товаров
Блюдца и розетки

Блюдца и розетки

33 товара
Для пасты

Для пасты

42 товара
Для подачи

Для подачи

51 товар
Десертные

Десертные

63 товара
Для пиццы

Для пиццы

29 товаров
Для комплимента

Для комплимента

41 товар
Для суши

Для суши

42 товара
Для улиток и устриц

Для улиток и устриц

5 товаров
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Патиссэри», произведённого компанией ChiedoCover
150

Блюдо сервировочное «Патиссэри»

5
В наличии 177 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
160

Блюдо сервировочное «Патиссэри», диаметр 240мм

14
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Марин», произведённого компанией ChiedoCover
90

Блюдо сервировочное «Марин»

7
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Вьюпоинт», произведённого компанией ChiedoCover
1 220

Блюдо сервировочное «Вьюпоинт»

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
110

Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм

5
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм, произведённого компанией ChiedoCover
90

Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Блюдо сервировочное «Кунстверк»

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея», произведённого компанией ChiedoCover
630

Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея»

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Фрост», произведённого компанией ChiedoCover
6 720

Блюдо сервировочное «Фрост»

10
В наличии
Фотография товара Блюдо сервировочное «Море» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Море», произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Блюдо сервировочное «Море»

7
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», произведённого компанией ChiedoCover
3 970

Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун»

10
В наличии 48 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Рока» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», произведённого компанией ChiedoCover
6 200

Блюдо сервировочное «Рока»

11
В наличии 25 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», произведённого компанией ChiedoCover
3 260

Блюдо сервировочное «Революшн Гранит»

14
В наличии 4 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
1 380

Блюдо сервировочное овальное «Проотель»

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Кратер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Кратер», произведённого компанией ChiedoCover
9 230

Блюдо сервировочное «Кратер»

8
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Ботаника», произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Блюдо сервировочное «Ботаника»

10
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 600мм, произведённого компанией ChiedoCover
2 230

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 600мм

11
В наличии 25 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 130

Блюдо сервировочное «Революшн Гранит», ширина 330мм

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
840

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм

11
В наличии 150 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Сервинг трэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Сервинг трэй», произведённого компанией ChiedoCover
1 430

Блюдо сервировочное «Сервинг трэй»

8
В наличии 95 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Джейд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Джейд», произведённого компанией ChiedoCover
4 140

Блюдо сервировочное «Революшн Джейд»

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 500мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 470

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 500мм

15
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 780

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 550мм

7
В наличии 90 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное прямоугольное «Фрэймс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное прямоугольное «Фрэймс», произведённого компанией ChiedoCover
2 440

Блюдо сервировочное прямоугольное «Фрэймс»

10
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Арбре», произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Блюдо сервировочное «Арбре»

11
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 700

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 400мм

15
В наличии 78 шт.
Столы пластиковые складные
Фотография товара Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
5 630

Блюдо сервировочное «Море», ширина 280мм

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Блюдо круглое «Кейрвейр», произведённого компанией ChiedoCover
350

Блюдо круглое «Кейрвейр»

5
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 060

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм

7
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 250

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм

10
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Блюдо сервировочное «Амеба»

12
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 280

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм

7
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Терра Грей», произведённого компанией ChiedoCover
1 430

Блюдо сервировочное «Терра Грей»

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное, ручная работа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное, ручная работа , произведённого компанией ChiedoCover
10 450

Блюдо сервировочное, ручная работа

12
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 080

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм

8
В наличии 108 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», произведённого компанией ChiedoCover
17 240

Блюдо сервировочное «Бамвоо»

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-полумесяц «Хелбмонд», произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Блюдо-полумесяц «Хелбмонд»

6
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Фрост», ширина 340мм, произведённого компанией ChiedoCover
7 980

Блюдо сервировочное «Фрост», ширина 340мм

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Дрифтвууд», произведённого компанией ChiedoCover
17 240

Блюдо сервировочное «Дрифтвууд»

9
В наличии 2 шт.
Чехлы на стулья
Фотография товара Блюдо сервировочное «Макс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Макс», произведённого компанией ChiedoCover
1 740

Блюдо сервировочное «Макс»

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное для канапе квадратное, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
270

Блюдо сервировочное для канапе квадратное, стекло

7
В наличии 100 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 120

Блюдо сервировочное «Революшн Сэндстоун», диаметр 305мм

5
В наличии 5 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт», произведённого компанией ChiedoCover
4 050

Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт»

9
В наличии 18 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм, произведённого компанией ChiedoCover
9 400

Блюдо сервировочное «Бамвоо», ширина 508мм

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Карактэр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Карактэр», произведённого компанией ChiedoCover
7 440

Блюдо сервировочное «Карактэр»

9
В наличии 40 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 350

Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
2 360

Блюдо сервировочное стекло

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бэнд», произведённого компанией ChiedoCover
1 550

Блюдо сервировочное «Бэнд»

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук», произведённого компанией ChiedoCover
800

Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное для канапе, произведённого компанией ChiedoCover
210

Блюдо сервировочное для канапе

12
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Амеба», ширина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
990

Блюдо сервировочное «Амеба», ширина 290мм

13
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Клиа», произведённого компанией ChiedoCover
780

Блюдо сервировочное «Клиа»

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Лайн», произведённого компанией ChiedoCover
1 160

Блюдо сервировочное «Лайн»

13
В наличии 1 шт.
Фильтры
Сбросить