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Блюдо сервировочное «Рока» - фото 1Блюдо сервировочное «Рока» - фото 2

Блюдо сервировочное «Рока»

Артикул: CH-063-718
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина90 мм
  • Вес0.405 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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