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Блюдо сервировочное «Кратер» - фото 1Блюдо сервировочное «Кратер» - фото 2

Блюдо сервировочное «Кратер»

Артикул: CH-063-725
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина290 мм
  • Глубина180 мм
  • Материалстекло
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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