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Блюдо сервировочное «Ботаника» - фото 1

Блюдо сервировочное «Ботаника»

Артикул: CH-063-726
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота90 мм
  • Вес0.410 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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