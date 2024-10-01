Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина250 мм
- Вес0.610 кг
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка столовая - 2шт
Блюдо для подачи, глубина 120мм
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 75 мм, серебристый
Тарелка Тигенрог
Тарелка для пасты «Виллоу»
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный
Бокал для пива «Курвуазье», 0,38л
Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый
Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное
Блюдо сервировочное «Вьюпоинт»
Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея»
Блюдо сервировочное «Революшн Гранит»
Блюдо сервировочное «Рока», ширина 300мм
Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 300мм
Блюдо сервировочное «Амеба»
Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм
Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»
Блюдо сервировочное стекло
Блюдо сервировочное «Дрифтвууд»
Вилка столовая - 2шт
Блюдо для подачи, глубина 120мм
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 75 мм, серебристый
Тарелка Тигенрог