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Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм - фото 1

Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм

Артикул: CH-063-698
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина250 мм
  • Вес0.610 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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