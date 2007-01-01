Товар в корзине. Перейти
Тарелка «Эггшелл», диаметр 270мм - фото 1

Тарелка «Эггшелл», диаметр 270мм

Артикул: CH-062-182
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм
Фотография товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло
Фотография товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр270 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюда и тарелки обеденные

Товар в корзине

Тарелка «Эггшелл», диаметр 270мм
Тарелка «Эггшелл», диаметр 270мм
от 920
990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают