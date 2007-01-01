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Блюдце «Трианон» - фото 1

Блюдце «Трианон»

Артикул: CH-062-572
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота14 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0.148 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце «Трианон»
Блюдце «Трианон»
от 180
В корзине

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