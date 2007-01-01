Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота11 мм
- Диаметр150 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стакан для горячих напитков «Лайт», 300мл, фарфор, белый
Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево
Крышка для тарелки поликарбонат, прозрачная
Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный
Стакан для горячих напитков «Лайт», 300мл, фарфор, белый
Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево