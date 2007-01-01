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Блюдце универсальное «Пунто Бьянка» - фото 1

Блюдце универсальное «Пунто Бьянка»

Артикул: CH-062-507
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота11 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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