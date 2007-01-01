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Кокотница, «Миниатюра», керамика, 50 мл, 100 мм, черный - фото 1

Кокотница, «Миниатюра», керамика, 50 мл, 100 мм, черный

Артикул: CH-062-699
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Высота25 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0,58 кг
  • Материалкерамика
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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