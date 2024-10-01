Характеристики товара
Описание
Пивной бокал «Паб» станет универсальным дополнением для праздничной или повседневной сервировки. Сделан из высокопрочного материала, который не темнеет и не теряет блеск со временем. Свет, который попадает на прозрачные стенки кружки красиво преломляется и создает атмосферу праздника и уюта. Стеклянный стакан имеет устойчивую форму.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота215 мм
- Диаметр70 мм
- Вес0.4 кг
- Объем0.57 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт