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Бокал для пива «Паб», 0.57л - фото 1

Бокал для пива «Паб», 0.57л

Артикул: CH-064-094
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пивной бокал «Паб» станет универсальным дополнением для праздничной или повседневной сервировки. Сделан из высокопрочного материала, который не темнеет и не теряет блеск со временем. Свет, который попадает на прозрачные стенки кружки красиво преломляется и создает атмосферу праздника и уюта. Стеклянный стакан имеет устойчивую форму.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота215 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0.4 кг
  • Объем0.57 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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