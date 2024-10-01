Характеристики товара
Описание
Бокал для пива «Паб» – аккуратный пивной фужер. Сразу бросается в глаза его неповторимая форма – длинная конусообразная посуда имеет существенное сужение снизу и постепенно расширяется кверху. Дно толстое, стенки тонкие и прозрачные, что придает нежность товару.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота197 мм
- Диаметр65 мм
- Вес0.205 кг
- Объем0.58 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт