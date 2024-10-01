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Бокал для пива «Селест», 0.58л - фото 1

Бокал для пива «Селест», 0.58л

Артикул: CH-064-106
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для пива «Паб» – аккуратный пивной фужер. Сразу бросается в глаза его неповторимая форма – длинная конусообразная посуда имеет существенное сужение снизу и постепенно расширяется кверху. Дно толстое, стенки тонкие и прозрачные, что придает нежность товару.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота197 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0.205 кг
  • Объем0.58 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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