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Бокал для пива «Паб», 0.3л - фото 1

Бокал для пива «Паб», 0.3л

Артикул: CH-064-104
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для пива «Паб» – аккуратный пивной фужер. Сразу бросается в глаза его неповторимая форма – длинная конусообразная посуда имеет существенное сужение снизу и постепенно расширяется кверху. Дно толстое, стенки тонкие и прозрачные, что придает нежность товару.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр78 мм
  • Вес0.285 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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