Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр88 мм
- Вес0.465 кг
- Объем0.28 л
- Материалстекло
- Цветжелтый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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