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Настоящее фото товара Бульонная чашка Люминарк Трианон с ручками, произведённого компанией ChiedoCover
Бульонная чашка Люминарк Трианон с ручками
9 оценок
490
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Бульонная чашка Люминарк Трианон с ручками - фото 1

Бульонная чашка Люминарк Трианон с ручками

Артикул: CH-071-347
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина140 мм
  • Диаметр100 мм
  • Объем0.3 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Диаметр100 мм
  • Объем0.3 л

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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