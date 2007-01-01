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Настоящее фото товара Бульонная чашка с ручками, фарфор "Нобель" серия "Импресс", произведённого компанией ChiedoCover
Бульонная чашка с ручками, фарфор "Нобель" серия "Импресс"
11 оценок
890
Товар в корзине. Перейти
Бульонная чашка с ручками, фарфор "Нобель" серия "Импресс" - фото 1

Бульонная чашка с ручками, фарфор "Нобель" серия "Импресс"

Артикул: CH-071-351
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота70 мм
  • Диаметр105 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр105 мм
  • Объем0.35 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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