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Настоящее фото товара Бульонная чашка Мелодия, произведённого компанией ChiedoCover
Бульонная чашка Мелодия
45 оценок
1 090
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Бульонная чашка Мелодия - фото 1

Бульонная чашка Мелодия

Артикул: CH-003-131
45 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 6 см

Длина: 15 см

Объем: 300 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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