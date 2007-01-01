Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Суповой горшочек "Лев", произведённого компанией ChiedoCover
Суповой горшочек "Лев"
6 оценок
490
Товар в корзине. Перейти
Суповой горшочек "Лев" - фото 1

Суповой горшочек "Лев"

Артикул: CH-071-682
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина150 мм
  • Диаметр110 мм
  • Объем0.45 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бульонная чашка с ручками, фарфор "NOBLE" серия "IMPRESS"
Фотография товара Бульонная чашка с ручками, фарфор "NOBLE" серия "IMPRESS" от компании ChiedoCover.
Следующий Бульонная чашка с ручками Ocean Fusion
Фотография товара Бульонная чашка с ручками Ocean Fusion от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Диаметр110 мм
  • Объем0.45 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сахарница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Сахарница «Афродита» фарфор

6
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан «Линеа умана», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Линеа умана», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Стакан «Линеа умана», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори

7
В наличии
Настоящее фото товара Корзина, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Корзина, сталь нержавеющая

5
В наличии 55 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая

6
В наличии 135 шт.
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Монако Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Монако Вайт»

15
В наличии
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый

6
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Эрмитаж», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож столовый «Эрмитаж»

9
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм

9
В наличии 35 шт.

Другие товары из раздела суповые чашки

Настоящее фото товара Бульонная чашка 500 мл, серия "Black Raw Wood", произведённого компанией ChiedoCover
890

Бульонная чашка 500 мл, серия "Black Raw Wood"

13
В наличии 2721 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка Luminarc Trianon с ручками, произведённого компанией ChiedoCover
490

Бульонная чашка Luminarc Trianon с ручками

9
В наличии 2213 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка Organica Green, произведённого компанией ChiedoCover
590

Бульонная чашка Organica Green

12
В наличии 1289 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка Organica Sand, произведённого компанией ChiedoCover
590

Бульонная чашка Organica Sand

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка с ручками 350 мл, фарфор "NOBLE", произведённого компанией ChiedoCover
790

Бульонная чашка с ручками 350 мл, фарфор "NOBLE"

5
В наличии 12322 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка с ручками Organic Fusion, произведённого компанией ChiedoCover
790

Бульонная чашка с ручками Organic Fusion

11
В наличии 5374 шт.

Товар в корзине

Суповой горшочек "Лев"
Суповой горшочек "Лев"
490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сахарница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Сахарница «Афродита» фарфор

6
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан «Линеа умана», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Линеа умана», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Стакан «Линеа умана», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори

7
В наличии

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности