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Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор - фото 1

Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор

Артикул: CH-061-567
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр115 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

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