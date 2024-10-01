Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кувшин «Бахус» стекло 1л
Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный
Тарелка для пасты «Интэнсити»
Салатник «Ресторан» стекло 400 мл, белый
Нож для рыбы «Фиори» хромированная сталь
Доска для подачи фанера
Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический
Олд фэшн «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный
Бумага для подачи «Энергия», черный, белый
Чашка бульонная «Сахара» стекло
Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор
Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот
Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 450 мл, фарфор
Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор
Чашка бульонная «Мелодия» фарфор
Чашка бульонная «Прага» фарфор
Чашка бульонная «Мелодия» фарфор, белая
Чашка бульонная «Интэнсити» зеникс
Кувшин «Бахус» стекло 1л
Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный
Тарелка для пасты «Интэнсити»
Салатник «Ресторан» стекло 400 мл, белый