Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр98 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный
Ложка столовая «Водопад Сардиния»
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный
Блюдо для запекания овальное «Революшн Гранит» фарфор
Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая
Доска для подачи дуб, темно- коричневый
Стакан для горячих напитков «Карактэр», 80мл, керамика, зеленый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл
Молочник порционный, сталь нержавеющая 37 мл, металлический
Чашка бульонная «Пати», фарфор
Чашка бульонная «Млечный путь изумрудный» фарфор
Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор
Чашка бульонная «Виктория» фарфор
Чашка бульонная, фарфор
Чашка бульонная «Карат» фарфор
Чашка бульонная «Оптик» фарфор
Чашка бульонная «Прага», белый фарфор
Чашка бульонная «Белая» Практик фарфор
Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор
Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный
Ложка столовая «Водопад Сардиния»
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный
Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный