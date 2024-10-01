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Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный - фото 4Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный - фото 5

Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-380
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Итальянский бренд Bormioli Rocco выпускает стильную элегантную посуду, которая подойдет для праздничной и повседневной сервировки стола. Коллекция олд фэшн «‎Кассиопея«‎ выполнена из прочного стекла, которое не боится интенсивной ежедневной эксплуатации. Прозрачные стенки стакана не искажают цвет напитка, а при соприкосновении двух бокалов раздается звонкая хрустальная трель. Фужеры имеют интересный дизайн с неровными формами и красивой резьбой. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота88 мм
  • Диаметр86 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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