Характеристики товара
Описание
Итальянский бренд Bormioli Rocco выпускает стильную элегантную посуду, которая подойдет для праздничной и повседневной сервировки стола. Коллекция олд фэшн «Кассиопея« выполнена из прочного стекла, которое не боится интенсивной ежедневной эксплуатации. Прозрачные стенки стакана не искажают цвет напитка, а при соприкосновении двух бокалов раздается звонкая хрустальная трель. Фужеры имеют интересный дизайн с неровными формами и красивой резьбой. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота88 мм
- Диаметр86 мм
- Объем0,33 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт