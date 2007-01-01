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Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный - фото 1Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный - фото 2Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный - фото 3

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный

Артикул: CH-062-508
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Ширина65 мм
  • Высота60 мм
  • Вес0,162 кг
  • Материалфарфор
  • Цветчерный
  • ФормаОвальная

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Товар в корзине

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный
от 1 490
В корзине

С этим товаром покупают