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Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая - фото 1Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая - фото 2

Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая

Артикул: CH-062-601
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,240 кг
  • Материалкерамика

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Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая
от 290
390 ₽
В корзине

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