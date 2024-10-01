Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Алберго» - фото 1

Чашка чайная «Алберго»

Артикул: CH-064-922
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Алберго», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Алберго», фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Паула»
Фотография товара Чашка чайная «Паула» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр109 мм
  • Объем0,34 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5908
7 090 ₽

Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые

43
Настоящее фото товара Кресло Atlant AL M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Кресло Atlant AL M, экокожа черная

40
В наличии 7 шт.
Фотография товара Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас

44
Фотография товара Диван Лиз, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лиз, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Лиз, 2х местный

85
Настоящее фото товара Стол раздвижной Lund, белый, лакированный мдф, длина до 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
47 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Lund, белый, лакированный мдф, длина до 200 см

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Модульный диван ВАСАТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модульный диван ВАСАТ, произведённого компанией ChiedoCover
от209 190
Оптовая цена

Модульный диван ВАСАТ

95

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Пати»

7
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Экспресс» , произведённого компанией ChiedoCover
от330
Оптовая цена

Чайная пара «Экспресс»

10
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Грация», произведённого компанией ChiedoCover
от70
Оптовая цена

Чашка чайная «Грация»

14
В наличии 3045 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Кирмаш», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чайная пара «Кирмаш»

9
В наличии 197 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эвита» , произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка чайная «Эвита»

5
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от1 330
Оптовая цена

Чашка чайная «Чакоул Дэппл»

6
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кантри», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка чайная «Кантри», фарфор

10
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Бола», произведённого компанией ChiedoCover
от470
Оптовая цена

Чашка чайная «Бола»

13
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Фобос», керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Чайная пара «Фобос», керамика

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Интэнсити Барил», произведённого компанией ChiedoCover
от500
Оптовая цена

Чашка чайная «Интэнсити Барил»

8
В наличии 72 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Алберго»
Чашка чайная «Алберго»
от 800
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5908
7 090 ₽

Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые

43
Настоящее фото товара Кресло Atlant AL M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Кресло Atlant AL M, экокожа черная

40
В наличии 7 шт.
Фотография товара Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Пуф Фред, розовый велюр/ золотой каркас

44
Фотография товара Диван Лиз, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лиз, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Лиз, 2х местный

85