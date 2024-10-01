Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр90 мм
- Объем0,228 л
- Материалфарфор
- Цветсиний, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье хромированное 1289
Барный стол Норали
Стол туалетный «Арбон»
Стул пластиковый Trill Bistrot, агава
Диван Аура, 2х местный
Стул Лакнау, серый
Кресло College H-966L-2/Black
Чайная пара «Кунстверк», 200 мл
Чашка чайная «Шоколад»
Чашка чайная «Нанокрем Бейж»
Чашка чайная «Спайро», фарфор
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор
Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 228 мл
Чашка чайная «Кантри», фарфор
Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор
Чашка чайная «Визувио»
Чашка чайная «Акварель» Браво