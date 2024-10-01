Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 285 мл - фото 1

Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 285 мл

Артикул: CH-064-711
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Браун Дэппл»
Фотография товара Чашка чайная «Браун Дэппл» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр95 мм
  • Объем0,285 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Eames Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99039
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames Темно-серый

32
В наличии 344 шт.
Настоящее фото товара Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2

38
Фотография товара Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED», произведённого компанией ChiedoCover
от134 890
Оптовая цена

Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED»

43
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29031
6 190 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый

45
Фотография товара Кресло Gentry, серый с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gentry, серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло Gentry, серый с подлокотниками

42
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул Juno бежевый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Juno бежевый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 250
Оптовая цена

Стул Juno бежевый, велюр, черный каркас

14
Фотография товара Сковорода голубая сталь, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода голубая сталь, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Сковорода голубая сталь, серая

7
В наличии

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Чашка чайная «Пион»

14
В наличии 576 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Эппл», произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Эппл»

11
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Виллоу», произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чашка чайная «Виллоу»

8
В наличии 486 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Браун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 010
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Браун»

9
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеза Вит» , произведённого компанией ChiedoCover
от600
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеза Вит»

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аркадия», фарфор 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Чашка чайная «Аркадия», фарфор 180 мл

5
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Антуанетт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Чашка чайная «Антуанетт»

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Эггшелл»

6
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Милк», фарфор 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чашка чайная «Милк», фарфор 250 мл

12
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от570
Оптовая цена

Чашка чайная «Мезень»

5
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 285 мл
Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 285 мл
от 1 330
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Eames Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99039
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames Темно-серый

32
В наличии 344 шт.
Настоящее фото товара Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2

38
Фотография товара Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED», произведённого компанией ChiedoCover
от134 890
Оптовая цена

Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED»

43
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29031
6 190 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый

45