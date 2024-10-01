Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр90 мм
- Объем0,21 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул с перфорацией S-образный синий
Стул барный Тиесто бежевый
Зеркало-солнце в серебрянной раме Брук
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб рошелье / черный матовый
Доска для подачи пластик, деревянная
Чайная пара «Ташкент»
Чашка чайная «Крафт Эппл»
Чашка чайная «Кейрвейр»
Чашка чайная «Спайро», белый фарфор
Чашка чайная «Бонд» фарфор
Чашка чайная «Террамеса Мокка»
Чашка чайная «Кантри», фарфор
Чашка чайная «Бола»
Чашка чайная «Милк», фарфор 250 мл
Чашка чайная «Белая» Практик