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Чашка кофейная «Афродита», фарфор - фото 1

Чашка кофейная «Афродита», фарфор

Артикул: CH-065-630
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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