Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина80 мм
- Диаметр60 мм
- Объем0,1 л
- Материалфарфор
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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