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Чашка кофейная «Аида» для эспрессо, фарфор - фото 1

Чашка кофейная «Аида» для эспрессо, фарфор

Артикул: CH-065-445
5 оценок
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Фотография товара Чашка кофейная «Аида» для эспрессо от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,08 л
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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