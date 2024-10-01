Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл - фото 1

Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл

Артикул: CH-065-608
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Монако Вайт»
Фотография товара Чашка кофейная «Монако Вайт» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл
Фотография товара Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

61
Фотография товара Стул Xilo, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Xilo, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Xilo, темно-зеленый

85
Фотография товара Стул Ирре, графитовый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ирре, графитовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Ирре, графитовый, черный каркас

84
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло офисное Ванатур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Ванатур, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кресло офисное Ванатур

8
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий

12

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь терракот», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь терракот»

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Блю», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от830
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Блю», фарфор

14
В наличии 121 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кейрвейр», произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кейрвейр»

9
В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл

8
В наличии 583 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пепперкорн» , произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пепперкорн»

9
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от240
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эггшелл»

5
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Фобос», произведённого компанией ChiedoCover
от1 330
Оптовая цена

Кофейная пара «Фобос»

7
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Спайро», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от600
Оптовая цена

Чашка кофейная «Спайро», фарфор

11
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Полар», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Чашка кофейная «Полар»

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый

5
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл
Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл
от 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

61
Фотография товара Стул Xilo, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Xilo, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Xilo, темно-зеленый

85
Фотография товара Стул Ирре, графитовый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ирре, графитовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Ирре, графитовый, черный каркас

84
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло офисное Ванатур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Ванатур, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кресло офисное Ванатур

8