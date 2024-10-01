Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Пьюрити» - фото 1

Чашка кофейная «Пьюрити»

Артикул: CH-065-429
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Атлантис»
Фотография товара Чашка кофейная «Атлантис» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Опшенс»
Фотография товара Чашка кофейная «Опшенс» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр60 мм
  • Объем0,09 л
  • Материалэко-костяной фарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Боди 25мм - орех, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 24029
3 140 ₽

Стул Боди 25мм - орех, велюр

98
Фотография товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый

60
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый

9
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 00034
3 005 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона

6
Настоящее фото товара Шкаф-стеллаж закрытый, 798*446*2112, брауни, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Шкаф-стеллаж закрытый, 798*446*2112, брауни

10
Фотография товара Игровая система Swing top galaxy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Игровая система Swing top galaxy, произведённого компанией ChiedoCover
от133 190

Игровая система Swing top galaxy

13
Настоящее фото товара Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от360

Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л, прозрачный

14
В наличии 240 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пион»

6
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Галлоуэй» , произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Чашка кофейная «Галлоуэй»

7
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Паула», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка кофейная «Паула», фарфор

12
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кейрвейр», произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кейрвейр»

9
В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пас-парту» , произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чашка кофейная «Пас-парту»

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида», фарфор

8
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Айвори», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка кофейная «Айвори», фарфор

10
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Революшн Гранит» , произведённого компанией ChiedoCover
от600
Оптовая цена

Чашка кофейная «Революшн Гранит»

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Алина», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от920
Оптовая цена

Чашка кофейная «Алина», фарфор

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор

9
В наличии

Товар в корзине

Чашка кофейная «Пьюрити»
Чашка кофейная «Пьюрити»
от 1 010
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Боди 25мм - орех, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 24029
3 140 ₽

Стул Боди 25мм - орех, велюр

98
Фотография товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый

60
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый

9
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 00034
3 005 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона

6