Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Аврора Везувиус Бернт Эмералд» - фото 1

Чашка кофейная «Аврора Везувиус Бернт Эмералд»

Артикул: CH-065-367
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Аврора Революшн Гранит»
Фотография товара Чашка кофейная «Аврора Революшн Гранит» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Феннель»
Фотография товара Чашка кофейная «Феннель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр65 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый, зеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул ODEN дерево, синий x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ODEN дерево, синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул ODEN дерево, синий x2

45
Фотография товара Стол обеденный Violet от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стол обеденный Violet

39
Распродажа
Фотография товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от81 89011
90 990 ₽Оптовая цена

Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

59
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от99 99011
111 990 ₽Оптовая цена

Стол Аврора, 160*90, керамика светлая

47
Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от121 990
Оптовая цена

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб

47
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1909
2 390 ₽Оптовая цена

Баранчик, сталь нержавеющая

14
В наличии

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Грин»

15
В наличии 101 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Кармин», произведённого компанией ChiedoCover
от1 230

Кофейная пара «Кармин»

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пас-парту» , произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чашка кофейная «Пас-парту»

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пьюрити», произведённого компанией ChiedoCover
от1 010
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пьюрити»

8
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Робаст», произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Чашка кофейная «Робаст»

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Мокко

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Милк», произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка кофейная «Милк»

5
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Классик, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Классик, фарфор

15
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чашка кофейная «Проотель»

14
В наличии 35 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Аврора Везувиус Бернт Эмералд»
Чашка кофейная «Аврора Везувиус Бернт Эмералд»
от 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул ODEN дерево, синий x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ODEN дерево, синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул ODEN дерево, синий x2

45
Фотография товара Стол обеденный Violet от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стол обеденный Violet

39
Распродажа
Фотография товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от81 89011
90 990 ₽Оптовая цена

Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

59
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от99 99011
111 990 ₽Оптовая цена

Стол Аврора, 160*90, керамика светлая

47