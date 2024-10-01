Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина90 мм
- Диаметр66 мм
- Объем0,08 л
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Кресло Престиж
Подвесное кресло-конон Encase Wicker
Консоль Клэр
Стол для переговоров, 1800*800, шамони светлый
Блюдо-рыба для комплимента
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый
Кофейная пара «Кунстверк», фарфор
Чашка кофейная «Виллоу»
Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 150 мл
Чашка кофейная «Нестор»
Чашка кофейная «Террамеса Вит»
Чашка кофейная «Акапулько», фарфор
Чашка кофейная «Опшенс»
Чашка кофейная «Блю Дэппл»
Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор
Чашка кофейная «Эстиа»