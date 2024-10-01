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Чашка кофейная «Галлоуэй» - фото 1

Чашка кофейная «Галлоуэй»

Артикул: CH-065-286
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр73 мм
  • Объем0,12 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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