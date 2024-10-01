Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина85 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,085 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни
Стул Турин изумруд, золотые ножки
Светильник подвесной KH01118
Стул Аэр, ножки черные, велюр синий
Кресло Cosiness, желтая ткань, золотое основание
Кресло Tiger Сетка Серый
Салфетница «Кунстверк» фарфор
Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл
Чашка кофейная «Феннель»
Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл
Чашка кофейная «Аркадия»
Чашка кофейная «Бистро», фарфор
Чашка кофейная «Аркадия», фарфор
Чашка кофейная «Классик», фарфор
Чашка кофейная «Визувио»
Чашка кофейная «Революшн Гранит»
Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл