Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Симплисити» - фото 1

Чашка кофейная «Симплисити»

Артикул: CH-065-294
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Симплисити», фарфор
Фотография товара Чашка кофейная «Симплисити», фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл
Фотография товара Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59061
23 990 ₽Оптовая цена

Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни

93
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Турин изумруд, золотые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99031
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Турин изумруд, золотые ножки

78
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01118, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Светильник подвесной KH01118

71
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69012
4 190 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

78
Фотография товара Кресло Cosiness, желтая ткань, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cosiness, желтая ткань, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Кресло Cosiness, желтая ткань, золотое основание

80
Фотография товара Кресло Tiger Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Серый

11
В наличии 43 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салфетница «Кунстверк» фарфор

12
В наличии

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Феннель», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка кофейная «Феннель»

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл

8
В наличии 583 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аркадия», произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аркадия»

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Бистро», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка кофейная «Бистро», фарфор

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аркадия», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аркадия», фарфор

14
В наличии 241 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Классик», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от360
Оптовая цена

Чашка кофейная «Классик», фарфор

11
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Визувио», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Чашка кофейная «Визувио»

13
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Революшн Гранит» , произведённого компанией ChiedoCover
от600
Оптовая цена

Чашка кофейная «Революшн Гранит»

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл

8
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Симплисити»
Чашка кофейная «Симплисити»
от 500
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59061
23 990 ₽Оптовая цена

Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни

93
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Турин изумруд, золотые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99031
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Турин изумруд, золотые ножки

78
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01118, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Светильник подвесной KH01118

71
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69012
4 190 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

78