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Чайник «Проотель», термостойкое стекло 0,4 л - фото 1

Чайник «Проотель», термостойкое стекло 0,4 л

Артикул: CH-065-644
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр66 мм
  • Вес0,284 кг
  • Объем0,4 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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